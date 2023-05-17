"الإمارات للخدمات الصحية" توفر أعلى معايير الخدمات لمرضى ضغط الدم

أكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور عبدالله النقبي، ضرورة انتهاج الممارسات الصحية السليمة من خلال تبني ثقافة إجراء الفحوصات المبكرة والوقائية وقياس ضغط الدم بصورة دورية كممارسة دائمة للوقاية والكشف المبكر عن الأمراض لا سيما أن قطاع الرعاية الصحية يوفر أحدث الممارسات العالمية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وسبل الوقاية منه ما جعل من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي فيما توفره من أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

وقال النقبي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لإرتفاع ضغط الدم الذي يصادف 17 مايو من كل عام - إن المؤسسة تواكب الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة بما تتضمنه من تعزيز نمط حياة الأفراد وتشجيعهم على تبني أسلوب الحياة الصحي.

وأشار إلى أن المؤسسة توفر من خلال منشآتها الصحية خدمات متكاملة للوقاية من الأمراض والكشف المبكر وعلاج الأمراض غير السارية بما فيها أمراض ضغط الدم وذلك بغرض توفير أعلى معايير الخدمات الصحية وأفضل الممارسات الطبية فضلاً عن مساعيها الحثيثة لرفع الوعي المجتمعي الصحي فيما يتعلق بتبني أنماط حياتية صحية عبر ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية واتباع أنماط غذائية صحية الأمر الذي يسهم في تعزيز أسلوب حياة صحي.