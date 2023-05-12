خطة لزيادة استخدام الروبوت في العمليات الجراحية

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنها تنفذ خطة لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي بزيادة التخصصات الطبية المستخدمة للروبوتات بشكل موسع، وزيادة عدد الأطباء القادرين على استخدام هذه التقنية، مشيرة إلى أن الفرق الطبية التابعة للمؤسسة نجحت في إجراء 500 عملية جراحية باستخدام الروبوت الجراحي بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأوضح استشاري جراحة ورئيس برنامج جراحات الروبوتات في المؤسسة، الدكتور زكي المزكي الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أن مشروع الجراحات الروبوتية يهدف إلى توفير الدقة والكفاءة في العمليات الجراحية من خلال استخدام التقنيات الروبوتية والذكاء الاصطناعي. ومن ثم فإن الهدف الرئيس لهذا المشروع هو تحسين نتائج العلاج للمرضى وتقليل المخاطر المتعلقة بالجراحة التقليدية.

وقال: «تشمل خطة المشروع العمل على تطوير استخدام روبوتات جراحية متطورة ودقيقة تمكن الجراحين من القيام بالعمليات الجراحية بشكل أكثر دقة وفعالية، وتتضمن الخطة أيضاً توفير التدريب والتعليم للجراحين حول استخدام التقنيات الجديدة وكيفية التعامل مع الروبوتات الجراحية».

وذكر أن مشروع الجراحات الروبوتية يتطلب العمل على مستويات مختلفة من التقنية، بما في ذلك روبوتات جراحية ذات قدرات متطورة وبرمجيات متخصصة تمكن من التحكم في الروبوتات وتنفيذ الجراحات الدقيقة، كما يتطلب المشروع العمل مع الأطباء والجراحين المتخصصين وذوي الخبرات العالية لضمان توفير أفضل العمليات الجراحية والنتائج للمرضى.

وأضاف: «يمثل مشروع الجراحات الروبوتية تطوراً مهماً في مجال الطب والجراحة، ويعتبر أحد الحلول المبتكرة والفعالة لتحسين نتائج العلاج والحد من المخاطر والمضاعفات التي تنجم عن الجراحة التقليدية، مشيراً إلى أنه تم تدريب عدد من الأطباء في تخصصات مختلفة تجاوز الـ15 طبيباً لتوفير الخدمة لعدد كبير من المرضى باختلاف أمراضهم وتشخيصهم الطبي».

وأشار الشامسي إلى أن الفرق الطبية بمستشفى القاسمي أجرت ما يتجاوز 500 عملية بنسب نجاح تصل إلى 100% وبفترة تعافٍ قصيرة، الأمر الذي يدفع المؤسسة إلى التوسع في اعتماد هذه الوسائل العلاجية في مستشفياتها كافة.

وأكد أن المؤسسة تسعى إلى زيادة التخصصات الطبية المستخدمة للروبوتات بشكل موسع وزيادة عدد الأطباء القادرين على استخدام هذه التقنية، كما تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات العلاجية وتوعية أفراد المجتمع بخواص هذه التقنيات وفوائدها ونتائجها وسلامة استخدامها.

وتسعى المؤسسة ضمن خطتها لتعزيز قدرات وكفاءة طواقمها الطبية إلى رفد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها بنخبة من الخبرات والكفاءات الطبية، التي استفادت من برامج التدريب المتخصصة، لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وتعزيز قدرات وبيئة العمل الصحية في جميع منشآتها بأفضل الخبرات والقدرات البشرية الطبية.