ضمان صحي للمقيمين في أبوظبي بـ 600 درهم سنوياً

كشفت دائرة الصحة بأبوظبي، عن توفير الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، تأميناً طبياً للمقيمين في الإمارة «وثيقة الضمان الصحي الأساسية» يبدأ سعرها من 600 درهم.

وأكدت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، حرصها على ضمان توافر الخيارات التأمينية لكل فئات المجتمع، حيث تضم منظومة الضمان الصحي في أبوظبي عدداً متنوعاً من وثائق الضمان الصحي التي تضمن توفر خيارات تأمينية متعددة تناسب احتياجات كل أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن شركات التأمين في إمارة أبوظبي يتوفر لديها عدد من وثائق الضمان الصحي تشمل وثيقة الضمان الصحي المرن بسعر 750 درهماً، ووثيقة الضمان الصحي الأساسية بسعر 600 درهم وحتى 12 ألفاً و500 درهم، وتتوفر حالياً فقط لدى الشركة الوطنية للضمان الصحي، ووثيقة الضمان الصحي للحالات الطارئة (لا يوجد سعر محدد لهذه الوثيقة)، بالإضافة إلى وثيقة الضمان الصحي المعززة (الحد الأدنى لسعر هذه الوثيقة هو ما يزيد على 600 درهم).

وأوضحت الدائرة، أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية، تتميز بتغطية تأمينية للخدمات الصحية سنوية تبلغ 250 ألف درهم، وتمنح حاملها 100٪ تغطية العلاج في العيادات الخارجية مع مشاركة قدرها 10 دراهم من قبل المريض، و100٪ تغطية للعلاج الداخلي في المستشفيات، و100٪ تغطية لخدمات الولادة الطبيعية والقيصرية والمضاعفات مع مشاركة قدرها 750 درهماً من قبل المريض، وتتوفر لذوي الدخل المحدود ممن يتقاضون رواتب إجمالية بحد أقصى 5000 درهم شهرياً، ومكفولو الوافد المقيم الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل وغير المنتفعين بوثيقة الضمان الصحي المرن، ومكفولو المواطن من العمالة المساعدة وفقاً للأحكام الخاصة بهم، بالإضافة إلى غير المواطنين من المعوزين والحالات الإنسانية الحرجة.

فيما تشمل وثيقة الضمان الصحي للحالات الطارئة الخدمات الصحية لعلاج الحالات الطارئة، وينتفع بها القادمون للإمارة بتأشيرة زيارة، والأبناء المكفولين من الأب أو الأم وغير المقيمين إقامة دائمة داخل الدولة، شريطة تقديم مستند موثق يفيد ذلك، وتغطي هذه الوثيقة خدمات العلاج الطبي للحالات الطارئة فقط، وتُحدد قيمتها بحسب مدة الزيارة أو الإقامة داخل الدولة، طبقاً لسعر السوق.

وأشارت الدائرة إلى أن التغطية التأمينية للخدمات الصحية لوثيقة الضمان الصحي المرن تتميز بتغطية سنوية بقيمة 150 ألف درهم، و80٪ تغطية العلاج في العيادات الخارجية، و80٪ تغطية للعلاج الداخلي في المستشفيات مع مشاركة بحد أقصى 500 درهم لكل زيارة و1000 درهم سنوياً، و90٪ تغطية لخدمات الولادة بحد أقصى 7000 درهم للولادة الطبيعية و10 آلاف درهم للولادة القيصرية والمضاعفات.

فيما تشمل قائمة المنتفعين بالوثيقة، الوافد المقيم في الإمارة من العاملين في القطاع الخاص بشرط أن يتجاوز دخله الشهري 5000 درهم، والراغبون من المستثمرين وأصحاب تراخيص الأعمال الحرة ومكفوليهم، بالإضافة إلى مكفولي الوافد المقيم الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل (حكومي أو خاص). ولفتت إلى أن وثيقة الضمان الصحي المعززة، تشمل خدمات العلاج الطبي في الوثيقة الأساسية مع إضافة خدمات علاج طبي أخرى على أن يتم الاتفاق على هذه الخدمات والقسط والتغطية التأمينية السنوية لها بين شركات الضمان الصحي المعتمدة والأطراف الأخرى في الوثيقة، وتنتفع بها باقي الفئات، والمستندات المطلوبة محددة وفقاً للإجراءات الداخلية الخاصة بكل شركة ضمان صحي، لافتة إلى أن شركات التأمين تطلب إلى جانب الشروط المذكورة في وثائق التأمين، إقرار الحالة الصحية، والعلاجات التي تمت والأمراض الحالية حيث يتم تحديد القيمة النهائية لقسط الضمان الصحي السنوي وفقاً لهذا الإقرار.

2000 مزود خدمات صحية

توفر برامج التأمين الصحي في إمارة أبوظبي تغطية شاملة للأفراد، ضمن شبكة طبية تشمل أكثر من 2000 مزوّد للخدمات الصحية في الدولة، وبحسب إحصاءات رسمية، تضم قائمة الشركات المعتمدة لدى دائرة الصحة التي تقدم خدمات التأمين في إمارة أبوظبي 38 شركة. ويتحدد نطاق التغطية التأمينية للموظفين وعائلاتهم بحسب راتب الموظف، ودرجته الوظيفية، وتتحدد كلفة الخدمات الطبية المقدمة للمقيم بحسب نطاق التغطية والبرنامج التأميني، ويتعين على أصحاب العمل تقديم تأمين صحي لموظفيهم وعائلاتهم بحيث يشمل (زوجة واحدة وثلاثة أطفال تحت سن الـ18 عاماً).

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أنواع من وثائق التأمين توفرها شركات التأمين في أبوظبي.