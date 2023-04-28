«إرادة»: تراجع سن التعاطي إلى 9 سنوات.. ونستهدف خفض معدل المتعاطين

أفادت علياء الجسمي من مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل بدبي، أن سن التعاطي انخفض إلى 9-10 أعوام مشيرة إلى أن المشكلة الأبرز التي يواجهونها تكمن في عدم تقبل المدمن في البيت من قبل أسرته، ورفضهم له بحيث يتم توجيهه إلى المركز لعلاجه وعدم التقبل حتى بعد التعافي من قبل الأسرة، ما يؤدي الى سوء حالته ليعود مرة أخرى إلى التعاطي.

وأوضحت خلال فعاليات مؤتمر الخدمة الاجتماعية في دورته الـ14 الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة تحت شعار «الابتكار في العمل الاجتماعي»، أن من بين السياسات التي يرتكز عليها المركز خفض معدل المتعاطين للمخدرات والوقاية والعلاج والكشف المبكر، مشيرة إلى أن سن التعاطي انخفض إلى 9-10 أعوام وهذه الشريحة تعد من ضحايا المجتمع.

وأعلنت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف إبراهيم المري، اعتماد الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين في الإمارة، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويعد ثمرة تعاون بين القطاع الأهلي والحكومي والمختصين في المجال الاجتماعي.

وقالت المري، إن الميثاق يعكس القيم والمسؤوليات التي تعتبر جزءاً مهماً في العمل الاجتماعي، وينص على المعايير والمبادئ التي تقوم عليها المهن الاجتماعية الملزمة للممارسين في جميع ميادين المهن الاجتماعية.

ومن أهدافه تنظيم الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعية وضبط جودتها، وتحديد المبادئ الاخلاقية التي تستند إليها الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين، وتعزيز وتأكيد أهمية الشراكة المجتمعية لبناء التكاملية في الأدوار الجماعية والذي يسهم إيجاباً في التنمية الاجتماعية.

من جهتها قالت المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بوحميد: «نأمل استمرارية التعاون بين الجهات كافة بدولة الإمارات لخدمة الإنسان، بالإضافة إلى استمرارية التعاون بين هيئة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية، والذي لم ينقطع أبداً، بل هناك العديد من المبادرات والشراكات التي تصب في مصلحة الشأن الاجتماعي».

من جانبه أكد مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة أحمد الميل، أن مفهوم الابتكار موجود منذ سنوات طويلة في الدولة، بل يعد من المفاهيم الأساسية الراسخة، مستعرضاً عدداً من الابتكارات المتتالية في دائرة الخدمات الاجتماعية، منها تنفيذ أحكام الرؤية لنزلاء المؤسسات العقابية مع أبنائهم وأسرهم أو لأبناء الطلاق، بالإضافة إلى المشاركة بعضوية الشبكة العالمية لكبار السن، وإطلاق 10 مركبات مجهزة لنقل المسنين من طريحي الفراش من المنازل إلى المستشفيات ليس على مستوى الشارقة فحسب بل وفي إمارات الدولة كافة.

إطلاق 10 مركبات مجهزة لنقل المسنين طريحي الفراش إلى المستشفيات في الشارقة.