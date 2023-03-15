الخدمات الصحية تؤهل المرضى النفسيين بـ «فلل منتصف الطريق»

افتتحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشروع «فلل منتصف الطريق»، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لها، ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات التأهيل النفسي للمرضى من ذوي الإقامة الطويلة من خلال برنامج ممنهج من خلال برنامج تأهيلي متعدد يشمل العلاج الوظيفي والرعاية التمريضية المتخصصة بإشراف فريق متخصص من أطباء استشاريين في الطب النفسي وأخصائيين نفسيين.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، الدكتور عصام الزرعوني، أن افتتاح هذا المشروع النوعي يأتي في إطار جهود المؤسسة نحو تطوير شبكة العيادات الرقمية للصحة النفسية، وتوفير مسارات رائدة في مجال الصحة والاستشارات والعلاجات النفسية، مشيراً إلى أن فلل منتصف الطريق تعتبر من المشروعات التحولية الكبيرة التي أنجزتها المؤسسة وفقاً للخط الزمني المعتمد ضمن خططها واستراتيجياتها، نظراً للأهمية البالغة في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية النفسية، الأمر الذي ينسجم مع تطلعات وأهداف المؤسسة التي تتوافق مع تطلعات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وأضاف أن المؤسسة تحرص على تطوير خدمات الصحة النفسية تطبيقاً للسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ونظراً لأهميتها ودورها المحوري في تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ النسيج المجتمعي بما يضمن السعادة والاستقرار والتكامل بين الأفراد، فضلاً عن دورها في تعزيز الاستقرار الذاتي الذي يسهم في إنشاء أجيال فاعلة ومؤثرة إيجابياً في المجتمع، مؤكداً الحرص على تطوير وحدات الصحة النفسية للمرضى في مستشفيات الصحة النفسية التابعة للمؤسسة، وتعزيز خدمات التوعية، وخدمات الرعاية والدعم المنزلية، والرعاية في حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل المجتمعي.

من جانبها، أفادت مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، الدكتورة نور المهيري، بأن استراتيجية المؤسسة الخاصة بالصحة النفسية، تواكب السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والتي حددت خمسة أهداف استراتيجية رئيسة تتضمن تعزيز فعالية الجوانب القيادية في مجال الصحة النفسية، وتطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات والموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة، وترسيخ التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية، ورفع القدرة الوقائية من الاضطرابات النفسية لفئات وأعمار المجتمع كافة، فضلاً عن تمكين القدرات وتحسين نظم المعلومات، وجمع واستخدام وتفعيل البيانات.

وأوضحت المهيري أن «فلل منتصف الطريق» تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية، الطاقة الاستيعابية لفلل منتصف الطريق تبلغ 18 سريراً، وتهدف الفلل إلى تأهيل المرضى ذوي الإقامة الطويلة، عن طريق برنامج تأهيلي متعدد يستند إلى كفاءة وخبرة فريق متخصص من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي وأخصائيين نفسيين بالإضافة إلى العلاج الوظيفي والرعاية التمريضية المتخصصة.

أمراض عقلية مزمنة

أكدت مديرة مستشفى الأمل للصحة النفسية، الدكتورة فاطمة آل علي، أن فلل منتصف الطريق توفر خدماتها الصحية للمرضى الذين يعانون من أمراض عقلية مزمنة كالفصام الذهاني، والفصام الوجداني والإعاقة الذهنية، حيث تقدم لهم برنامجاً علاجياً متكاملاً لضمان إعادة التأهيل التي تهدف إلى دمج المرضى في المجتمع وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة للعودة الآمنة إلى منازلهم بصحبة ذويهم، إذ إن الفلل تعد بمثابة المرحلة الانتقالية بين المستشفى والبيئة الخارجية.

وأضاف أن الفريق المعالج يحرص وبالتنسيق مع ذوي المرضى على خروجهم الممنهج عن طريق إفساح المجال لهم لقضاء أوقات مع ذويهم بناءً على توصيات الكادر الطبي المعالج، وذلك في خطوة تؤكد حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تعزيز صحة المريض وضمان عودته متعافياً لذويه، باعتبار هذا الهدف هو الركيزة الأساسية للعلاج النفسي لما له من أثر إيجابي في المرضى وذويهم.