افتتاح عيادة متخصصة لعلاج مرضى اعتلال الجهاز العضلي والهيكلي في أبوظبي

افتتحت مدينة برجيل الطبية الواقعة في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي عيادة متخصصة لعلاج مرضى اعتلال الجهاز العضلي والهيكلي للأطفال والبالغين بالتعاون مع جراح العظام الشهير الدكتور "درور پالي" المتخصص في إطالة الأطراف والتي تعتبر أول عيادة له في الشرق الأوسط وذلك كجزء من جهود (إدارة برجيل) المستمرة للتركيز على الرعاية المعقدة والمتخصصة في مجال جراحة العظام وتقديم العلاجات ضمن مواصفات عالمية للذين يعانون من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي في الدولة.

حضر حفل الإفتتاح مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة الدكتور شامشير فاياليل، و وفد من دائرة العلاج بالخارج في دائرة الصحة بأبوظبي، إلى جانب الدكتور بالي، وعضو مجلس إدارة برجيل القابضة ورئيس تطوير الأعمال في المجموعة عمران الخوري ، والرئيس التنفيذي في برجيل القابضة جون سونيل ومدير العمليات في برجيل القابضة سفير أحمد.

وكانت مدينة برجيل الطبية قد وقّعت مع الدكتور "پالي" مؤخراً مذكرة تفاهم لإنشاء (عيادة د. بالي للشرق الأوسط) ،وستوفر العيادة إجراءات ترميمية مبتكرة وحديثة للأمراض العضلية الهيكلية فيما سيقدم قسم إعادة التأهيل الشامل في المدينة خدمات لدعم عيادة الدكتور بالي من خلال توفير خدمات العلاج الطبيعي والمهني لمساعدة المرضى على التعافي بعد الجراحة كما سيقدم القسم علاجات شاملة وفردية وخيارات إعادة التأهيل مع مراعاة الاحتياجات والقدرات الفريدة لكل مريض.

وسيقدم الفريق الطبي المكون من خبراء العظام إلى جانب الدكتور بالي بما في ذلك الدكتور ديفيد فيلدمان والدكتور مايكل أوغلو والدكتور إرشاد وحيد خدماتهم للمرضى في عيادة بالي الشرق الأوسط.

وقال الدكتور "درور پالي" نسعى لجعل دولة الإمارات مركزاً يعنى بإجراء عمليات إطالة الأطراف وتصحيح التشوهات فيها ونأمل في جذب المرضى المهتمين بذلك من جميع أنحاء العالم إلى داخل الدولة لتلقي العلاجات التي تستند على آخر التطورات في هذا المجال".

ومن جانبه أكد جون سونيل أن التعاون المشترك بين المستشفى والجراح يعدّ خطوةً مهمة أخرى ضمن مساعي مجموعة مستشفيات برجيل لتقديم التميز في الرعاية الصحية وتحسين النتائج النهائية للمرضى.