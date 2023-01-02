«دبـي للإخصاب» يحقق أحلام 5273 أسرة في الإنجاب

نجح مركز دبي للإخصاب في تحقيق أحلام العديد من الأسر من مختلف أنحاء العالم، حيث شهد المركز منذ تأسيسه ولادة 5273 طفلاً، منهم 569 طفلاً من خلال برنامج «مبادرة الأمل»، (مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي)، التي أطلقها سنة 2013، لعلاج العقم مجاناً للمواطنين في المركز، وفق آخر إحصاء.

وأوضحت مدير المركز هناء طحوارة، لـ«الإمارات اليوم»، أن المركز نجح خلال السنوات الأخيرة في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تقديم خدمات المساعدة الطبية على الحمل والإنجاب، كما أسهم بمبادرات متنوعة لتحسين نتائج مؤشرات انخفاض الخصوبة لدى المواطنين ومختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه يطبق أفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية في مجال الإخصاب بهدف رفع معدلات الحمل، وتحسين الصحة الإنجابية، وبما ينافس النسب العالمية في هذا المجال. وأكدت أن المركز نجح بشكل كبير في رفع نسب نجاح الحمل في الدولة، إضافة إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في البحوث الطبية، المتعلقة بتحسين وتطوير خدمات الصحة الإنجابية.

وتابعت: «خلال عام 2022 اجتاز مركز دبي للإخصاب تقييم الاعتماد الدولي، حيث تمكن من الحصول على شهادتي تميز بأعلى النتائج، وشملت شهادة تجديد الاعتماد العالمي من الهيئة الكندية الدولية في مجال الصحة الإنجابية عن (الفئة الماسية)، ليكون بذلك المركز من أوائل المراكز الحكومية على مستوى المنطقة الذي يحصل على هذا الاعتماد، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد تطبيق متطلبات الحصول على هذه الفئة التي تعد أعلى فئة تمنح لمختبرات مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب. ويعكس هذا الاعتماد الخدمات المتميزة التي يقدمها مركز دبي للإخصاب المتماشية مع المعايير العالمية المطبقة في المراكز المتخصصة، والتي تسهم في تعزيز سلامه المرضى، والتعامل الآمن مع العينات البشرية في جميع مراحل العلاج بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب».

وأضافت طحوارة: «نجح المركز أيضاً في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي (JCI ) بتميز، حيث تركز معايير البرنامج على القيادة، وجودة إجراءات العمل في مختبر الإخصاب، وجودة وإجراءات العمل لمختلف الخدمات في المركز بشكل عام، وبما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق المعايير العالمية للحصول على الاعتراف العالمي، بما يعزز دور المنشآت الصحية في تقديم الخدمات وفق أفضل وأعلى الممارسات العالمية، التي ترتقي بالخدمة وتساعد على تحسين ورفع كفاءة الأداء العام لمختلف سياسات العمل بجودة عالية».

خدمات جديدة

لفتت مدير مركز دبي للإخصاب هناء طحوارة إلى أن المركز يعمل على تقديم خدمات جديدة بما يتماشى مع تطبيق قانون الإخصاب الجديد شملت تجميد الأجنة، ونقل الأجنة من خارج الدولة، وتمديد مدة حفظ وتجميد العينات البشرية وتجميد البويضات لغير المتزوجات، وتقديم الاستشارة لخدمات التغذية، وتقديم المشورة في جوانب تعديل نمط الحياة لمرضى العقم لتحسين فرص نجاح الحمل من خلال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.