مسح وطني لأمراض الفم والأسنان

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق المسح الوطني الأول الشامل لأمراض الفم والأسنان الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي بهدف دعم الدراسات المسحية والأبحاث العلمية لتحديد المسببات والعوامل المرضية التي تقود إلى نظام صحي متكامل يتبنى استراتيجيات وخدمات صحية ووقائية فعالة.

ويستهدف مشروع المسح الوطني الذي سينطلق في شهر يناير المقبل إلى إجراء 4000 فحص طبي لفئتي الأطفال والبالغين في مختلف إمارات الدولة ويستمر لستة أشهر لدراسة نسبة تسوس الأسنان وأمراض اللثة وسوء الإطباق وسرطان الفم.

كما يستهدف المسح إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم تطوير سياسات صحة الفم والأسنان.