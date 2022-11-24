منح جائزة «حمدان الطبية» لمركـز الجينوم بـ «الجليلة» وأطباء إماراتيين وعــالميين

كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، 14 فائزاً بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، في دورتها الـ12، 2021-2022، والتي تتخذ من الأمراض المعدية موضوعاً رئيساً لها، حيث فاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في الإمارات، مركز الجينوم – مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي.

أقيم الحفل في متحف المستقبل بدبي، بحضور الشيوخ والأعيان والوزراء والمسؤولين بالقطاعات الصحية والطبية على مستوى الدولة.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة عبدالرحمن العويس، إن «الحفل يفتقد حضور مؤسس الجائزة، المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صاحب القلب الكبير، والعطاء الوافر... والنموذج الملهم في العمل الوطني.. الذي شكل إرثاً فريداً في اهتمامه ببناء الإنسان، وتقديره محورية العلم والمعرفة، وكذلك إيمانه بأن تحقيق التميز وتقديره لهما أكبر الوقع في إلهام أجيال جديدة لمواصلة العطاء، ما يبقي سيرته العطرة، وأثره الإيجابي حاضرين معنا دائماً».

وأضاف أن اختيار موضوع «الأمراض المعدية» ليكون محوراً للجائزة، يهدف إلى الإسهام في الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي، وتعزيز جاهزيته، بما يتسق مع رؤية الدولة ومستهدفاتها للقطاع، مؤكداً أن الإمارات تولي أهمية كبيرة للإنسان وصحته، وسيظل قطاع الصحة في مقدمة الأولويات الوطنية، وجزءاً مهماً من رؤية الإمارات التنموية.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأعماله الإنسانية التي غطت العالم أجمع.كما عرض فيلم عن الفائزين بالجائزة في دورتها الـ12، حول إنجازاتهم التي حققوا بها طفرة نوعية مهمة في الخدمات الصحية المقدمة حول العالم.

ثم كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الفائزين، وسلّمهم دروع الجائزة، ففي فئة الجوائز العالمية تسلمها أستاذ في كلية الطب - جامعة كوينزلاند الرئيس التنفيذي المؤسس مدير الأبحاث في معهد البحوث الانتقالية رئيس برنامج العلاج المناعي للسرطان بجامعة كوينزلاند، الدكتور إيان هكتور فريزر.

كما تسلّم ابن الراحل الدكتور جيان تشو، زميل الأبحاث السابق في مختبر ليونز الرئيس السابق لمختبر البروتينات الهيكلية لفيروس الورم الحليمي البشري في مركز علم المناعة وأبحاث السرطان، التابع لجامعة كوينزلاند، أنرياس تشو، جائزة حمدان العالمية الكبرى، التي تتمحور حول موضوع الأمراض المعدية، تقديراً لدورهم المهم في أبحاث فيروس الورم الحليمي البشري.

كما كرّم الفائزين بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، ففي موضوع الوقاية فاز أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة نيويورك مدير الخدمات الفنية في معهد الهند للأمصال مدير مشروع لقاح التهاب السحايا، الدكتور مارك لافورس، تقديراً لدوره في توفير لقاح ضد بكتيريا المكورات السحائية المسبب لالتهاب السحايا لدول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

والفائز الثاني في موضوع المناعة أستاذ الطب بجامعة كولومبيا المدير العلمي المؤسس لمركز آرون دايموند لأبحاث الإيدز أستاذ كلايد 56 وهيلين وو للطب بجامعة كولومبيا، الدكتور ديفيد، تقديراً لدراساته التي كشفت عن الطبيعة الديناميكية لتكاثر فيروس نقص المناعة في الجسم الحي.

كما كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، وهم أستاذ جراحة قلب الأطفال في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأميركية المؤسس لمؤسسة تحالف نوفيك للقلب ومؤسسة البصر العالمية من المملكة العربية السعودية، الدكتور ويليام نوفيك، وتسلّم الجائزة الدكتور عادل الرشود.

وفي فئة جوائز العالم العربي، فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي، كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية، وتسلم الجائزة الدكتور عمر سعادة والدكتور سمير الحارثي، كما فاز بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي، الدكتور فوزان الكريع، من المملكة العربية السعودية، وهو من كبار الباحثين في مجال علم الوراثة المندلية.

وفي فئة جوائز دولة الإمارات، فاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في الإمارات، مركز الجينوم – مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال - دبي، حيث تسلّم الدرع الدكتور أحمد أبوطيون والدكتور محمد العوضي، ومها النوفل.

كما كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي في دولة الإمارات، وهم الدكتور وائل المحميد، وهو طبيب استشاري في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتورة نوال الكعبي، رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كوفيد-19، والراحل الدكتور أحمد كاظم، وتسلمت الجائزة ابنته الدكتورة حورية كاظم، والراحل الدكتور معاوية الشنار، وتسلم الجائزة الدكتور معاوية صالح الشنار.