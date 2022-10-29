علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية ...لا تتجاهلها

أفاد استشاري أمراض الأعصاب والمخ في مستشفى راشد الدكتور سهيل الركن، أن هناك علامات تحذيرية قد تسبق تعرض الأشخاص بالجلطات الدماغية الحادة، يجب الانتباه إليها، وعدم تجاهلها، ومراجعة الطبيب على الفور لتفادي التعرض لمخاطر صحية قد تودي بحياته.

وأوضح الركن لـ" الإمارات اليوم" أن الأعراض التحذيرية التي تسبق الجلطات الدماغية الحادة، قد تسبق الإصابة بمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام، أبزرها الشعور بضعف في الجسد، وصعوبات عابرة في النطق أو الرؤية قد تستمر إلى 20 دقيقة.

يأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بالجلطة الدماغية، الذي يوافق 29 أكتوبر من كل عام، حيث على الجميع الانتباه لمخاطرها، والعمل على الوقاية منها.

وطالب أي شخص يتعرض لمثل هذه الأعراض بضرورة مراجعة الطبيب على الفور، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لتفادي التعرض للجلطة أو المخاطر التي قد تنتج عنها.

وأكد أن التوتر والقلق من أبرز عوامل ارتفاع ضغط الدم، وهما من المسببات الأولى، حيث أثببت دراسة أجريت على نحو 100 مصاب بالجلطة الدماغية بالدولة أن 72% من المصابين بالجلطة الدماغية مصابون بضغط الدم، إضافة إلى بعض العوامل النفسية كالاكتئاب والحزن، اللذان يعدان جزءاً أساسياً من أسباب ارتفاع الضغط .

وقال: «يمكن اختصار أعراض الجلطة الدماغية في كلمة (عاجل)، حيث يعبر حرف الـ(ع) عن عسر النطق والفهم، وحرف الـ(ا) عن انحراف في زاوية الوجه، وحرف الـ(ج) عن جزء ضعيف في اليد أو القدم، وحرف الـ(ل) أي لا تتأخر في طلب المساعدة أو الإسعاف»، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى هذه الأعراض خلال الثواني الأولى من الإصابة، سواء حدثت مجتمعة أو منفردة.