تحذير.. النظر للشمس وقت الكسوف قد يفقد البصر مدى الحياة

حذر استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي، الدكتور هاني سكلا، من النظر المباشر إلى الشمس اليوم وقت حدوث ظاهر الكسوف، دون استخدام نظارات واقية، حيث قد يؤدي ذلك إلى احتراق مركز الإبصار في العين، والإصابة بالعمى، محذراً من المجازفة دون استخدام نظارات واقية خاصة.

وذكر أن النظر للشمس وقت الكسوف يتسبب في حدوث أضرار جسيمة بالعين تختلف حسب مدة النظر، وتتنوع بين ظهور بقع سوداء في العين تحجب الرؤية، واحتراق مركز الإبصار، والإصابة بالعمى الكلي، الأمر الذي يصعب علاجه فيما بعد.

وأكد أن يصعب معرفة المدة الزمنية التي تؤثر على العين حال النظر إلى الشمس في هذا التوقيت، حيث يختلف التأثير من شخص لآخر، إلا أن النظر في حد ذاته ينضوي على مجازفة قد تفقد صاحبها بصره مدى الحياة .

وطالبت هيئة الصحة في دبي بضرورة الحرص على تجنب النظر المباشر إلى الشمس حتى لو كان الشخص يرتدي نظارات شمسية، حيث لا تتوفر في عدساتها الحماية الكافية.

وقالت " عند الرغبة في مشاهدة الكسوف يجب الحرص على ارتداء النظارات المخصصة لذلك"

وحذرت من السماح للأطفال بالنظر إلى الشمس بشكل مباشر وقت الكسوف، حتى لا تتضرر شبيكة العين لديهم".



