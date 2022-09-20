«الخدمات الصحية» تدعم الخدمات الصيدلانية بـ 3 مبادرات

أفادت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بأنها تعتزم تطبيق ثلاث مبادرات قريباً ضمن خطتها لتطوير خدماتها الصيدلانية، تتمثل في «تقديم أكشاك خاصة لصرف الأدوية ذاتياً، خدمة طلب الأدوية عن طريق المركبات، وخيارات خدمة التوصيل للمنازل».

وأوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرات الثلاث تهدف إلى تحسين وتعزيز تجربة المريض والوصول إلى الرعاية المثلى وربطها بنظم المعلومات الصحية (وريد) وتطبيق شفاء.

وأكدت المؤسسة أنها شهدت نقلة نوعية في تقديم برامجها وخدماتها المختلفة الخاصة بالصيدلة، حيث تطرقت إلى تقديم خدمات تفيد رحلة المتعامل، بالإضافة إلى رحلة مزود الرعاية الصحية لزيادة الكفاءة والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة، وأسهم قطاع المعلومات في تبني هذه الممارسات وعكسها على نظم المعلومات الصحية (وريد) المتاح في جميع المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة لتطبيق رؤية المؤسسة.

وأشارت إلى أن من أبرز المبادرات التي نفذتها لدعم خدماتها الصيدلانية تقديم الصيدلية الروبوتية ذات التقنية العالية في المستشفيات، لضمان تقليل ساعات الانتظار الخاصة بالمريض.

وتابعت أنها أطلقت أيضاً مشروع تنبيهات الأدوية المخدرة ووصف الأدوية المخدرة والتي تعمل على أتمتة التنبيهات الخاصة بالأدوية المخدرة وإرسال تنبيه في حال صرف أي دواء مخدر لمزوّد الخدمة. بالإضافة إلى وصف الأدوية المخدرة عن طريق نظام وريد وفق معايير وشروط معينة حيث لا يمكن صرف هذه الأدوية عن طريق وصفة يدوياً.

وأضافت أن من المشروعات التي أطلقتها وضع سياسة الإشراف على المضادات الحيوية ووضع معايير استخدام المضادات الحيوية المحظورة وآلية استخدامها وصرفها، موضحة أن إدارة نظم المعلومات الصحية في قطاع المعلومات تولت الإشراف على المضادات الحيوية، وفيها تم إنتاج نقلة نوعية في عالم الأدوية والصيدلة حيث إنها تسهم في تقليل عدد الوفيات، بالإضافة إلى علاج الالتهابات والجروح.