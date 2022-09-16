متى تحدث السكتة القلبية؟

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن السكتة القلبية أو النوبة القلبية " احتشاء عضلة القلب" عندما لا يصل كمية كافية من الدم لجزء من عضلة القلب بسبب انسداد الأوعية الدموية برواسب الكوليسترول.

وأوضحت الوزارة أن هناك أربعة أعراض أساسية للسكتة القلبية، يجب الانتباه إليها، ومراجعة أقرب طبيب لتلقي العلاج اللازم، تتمثل في " ألم في الصدر، ضيق في التنفس، الشعور بالضعف والدوار، الغثيان والتعب غير المعتاد".

وحدد أطباء خمسة إجراءات يجب الالتزام بها للوقاية من الجلطات القلبية تتمثل في ضرورة فحص ضغط الدم بدءاً من عمر 40 سنة دورياً، بمعدل مرة كل شهر، للتأكد من عدم وجود المرض أو احتمالية الإصابة به قريباً، ويتمثل الإجراء الثاني في الحرص على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة، ثلاث مرات أسبوعياً، وثالثا تقليل ملح الطعام إلى أقل من 1.5 مليغرام يومياً، أما الإجراء الرابع فهو الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية بشكل نهائي، وخامساً فحص السكري بدءاً من عمر 40، مرة سنوياً على الأقل.