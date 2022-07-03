إحذر.. هذه الأطعمة ترفع مستويات الكوليسترول الضار لديك!

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من اتابع نمط غذائي غير صحي، قد ينتج عنه ارتفاع في مستويات الكوليسترول الغير صحي في الدم، مشددة على ضرورة ممارسة النشاط البدني والابتعاد عن الإسراف في تناول الأطعمة الغير صحية.

وأوضحت المؤسسة أن هناك مجموعة من الأطعمة قد تتسبب في رفع مستويات الكوليسترول غير الصحي في الدم وتتضمن " منتجات الألبان كاملة الدسم، منتجات الحليب والزبدة والزبادي والجبن كاملة الدسم، اللحوم الحمراء، اللحوم المصنعة، الأطعمة المقلية، المخبوزات والحلويات"

وأشارت إلى وجود عوامل تزود من خطر الإصابة بمستويات الكوليسترول غير الصحية تتمثل في " التغذية غير الصحية من خلال تناول الكثير من الدهون المشبعة أو المتحولة، السمنة، قلة ممارسة النشاط البدني، التدخين"



ولفتت إلى وجود أطعمة صحية قد تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، إلا أنها لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب منها " البيض، اللحوم الخالية من الدهون، المأكولات البحرية مثل الروبيان والمحار والسلطعون "

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news