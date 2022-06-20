"الصحة" تحذر من رسائل مشبوهة تهدف إلى النصب.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، محذرة من خلاله من رسائل مشبوهة تهدف إلى النصب، تحمل شعارات حكومية تحتوي على رقم سري (OTP) أو روابط مشبوهة.

وقالت "الصحة" من خلال التغريدة إنه قد يُطلب منك تزويدهم برقم الهوية، مكان السكن أو حساباتك البنكية.

ونوهت الوزارة الجمهور بعدم مشاركة أي من هذه المعلومات مع أي شخص وتدعو إلى الإبلاغ الفوري ليتمّ التعامل معها.

"الصحة" تحذر من رسائل مشبوهة تهدف إلى النصب، تحمل شعارات حكومية تحتوي على رقم سري (OTP) أو روابط مشبوهة، قد يُطلب منك تزويدهم برقم الهوية، مكان السكن أو حساباتك البنكية ونوهت الجمهور بعدم مشاركة أي من هذه المعلومات مع أي شخص وتدعو إلى الإبلاغ الفوري ليتمّ التعامل معها. pic.twitter.com/YowPuTbiVr — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 20, 2022

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