بلدية خورفكان تصادر مواد غذائية فاسدة

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

صادرت بلدية خورفكان مواد غذائية جافة وسائلة غير صالحة للاستهلاك وقامت بإتلافها لفسادها وضررها على الصحة العامة بعد أن تم تحرير مخالفات لمنشآت غذائية مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأفادت مديرة البلدية التابعة لإمارة الشارقة، المهندسة فوزية القاضي، بأن حملات قسم الصحة العامة مستمرة على كل من مواقع منشآت تقديم الأغدية والمدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال، بالإضافة إلى حملات تفتيشية على الصالات الرياضية، ومراكز التجميل والصالونات، وعدد من المنشآت الصحية، التي أسفرت عن مصادرة مواد غذائية جافة غير صالحة للاستهلاك، ومواد سائلة فاسدة، وتحرير العديد من المخالفات، بالإضافة إلى التعامل مع جميع بلاغات الطوارئ الواردة من مركز الاتصال، أو من الجمهور، كما حرصت البلدية على عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية بين شعبة رقابة الأغذية في قسم الصحة العامة وعدد من شركات التدريب على برنامج (سلامة الأغذية).

وأشارت القاضي إلى أن شعبة رقابة الأغذية في قسم الصحة العامة قد نظمت حملة مشتركةً مع إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية على بعض المحال التجارية بهدف التأكد من امتثال المنشآت للقوانين الصادرة من البلدية والتنمية الاقتصادية والحد من استغلال المستهلكين.

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