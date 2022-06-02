%100 نسبة التطعيم بلقاح «كوفيد-19» في الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

حققت دولة الإمارات الهدف المرجو من الحملة الوطنية للقاح «كوفيد-19»، وأعلنت إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة.

واستهدفت الحملة تطعيم وتحصين خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ممن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه. وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير اللقاح لأفراد المجتمع، سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتحصين، حتى تسهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19». وقد تحققت النسبة المرجوة من خلال توفير اللقاح في المراكز الصحية الحكومية والخاصة لأفراد المجتمع كافة، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة، التي أثبتت فاعليتها في مكافحة «كوفيد-19».

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 242 ألفاً و364 فحصاً جديداً بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 909 ألفاً و222 حالة. كما أعلنت شفاء 449 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 892 ألفاً و687 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news