المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن إجراء 358 ألفاً و982 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وقالت إن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهما في الكشف عن 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 901 ألف و76 حالة.

‌‎ وأعلنت الوزارة عن شفاء 264 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيهم من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 885 ألفاً و35 حالة.

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