قطاع الصحة يحتفي بـ «يوم الإمارات الطبي» الأول

المصدر: دبي وأبوظبي ■ وام

تنظم الجهات الصحية والمعنية الحكومية حزمة من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بـ«يوم الإمارات الطبي الأول» الذي يصادف اليوم تقديراً لجهود الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.

وكان المجلس اعتمد التاسع من مايو من كل عام يوماً خاصاً للاحتفاء بـ«يوم الإمارات الطبي» للتعريف بالعطاء الإنساني والجهود النبيلة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية ومزودو الخدمات الصحية وتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات والمنشآت الصحية المختلفة والإنجازات الرائدة التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية ولتكريم الكوادر الطبية المميزة ودعمهم.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن «يوم الإمارات الطبي» الذي يأتي تحت شعار «الإمارات تقدركم» يعد ترجمة عملية لرؤية القيادة التي بادرت مبكراً خلال المسيرة التنموية المستدامة إلى تعزيز القطاع الصحي ودعمه عبر ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل والاعتماد على الابتكار لتوفير خدمات صحية استباقية متكاملة، تستند إلى أحدث التقنيات العالمية الحديثة التي تتعزز معها ريادة القطاع على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن «يوم الإمارات الطبي»، الذي يقام للمرة الأولى، يعد مناسبة وطنية لتثمين جهود الكوادر الصحية في الحفاظ على مجتمع صحي والعمل باستمرار وإخلاص، مشيراً إلى أن «هذه المناسبة تؤكد جاهزية قطاع الرعاية الصحية الإماراتي للمستقبل ومرونته العالية وجدارته في التعامل مع الأزمات والتحديات، وقدرته في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الـ50 الماضية وتوظيف الدروس المستفادة التي شكلت حافزاً لجميع العاملين نحو بذل مزيد من الجهود تجاه مواصلة الابتكار في القطاع الصحي، بما يقود إلى تحقيق أفضل النتائج على مستوى التنافسية العالمية».

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