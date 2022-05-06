أعراض تنبئك بالإصابة بالجلطة الدماغية خلال الثواني الأولى

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حدد استشاري أمراض المخ والأعصاب، رئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب الدكتور سهيل الركن أعراض محددة في حال ظهورها على الشخص فإنه قد يكون مصاباً بجلطة دماغية، مشيراً إلى وجود 5 أسباب رئيسية قد تكون سبباً في تعرض الشخص إلى الجلطة الدماغية، التي يقع 50% من مصابيها في الدولة في الفئة العمرية أقل من 45 عاماً.

وأوضح الركن لـ" الإمارات اليوم" إنه يمكن اختصار أعراض الجلطة الدماغية في كلمة (عاجل)، حيث يعبر حرف الـ(ع) عن عسر النطق والفهم، وحرف الـ(ا) عن حدوث انحراف في زاوية الوجه، ويدل حرف الـ(ج) حدوث ضعف في جزء من اليد أو القدم، فيما يرمز حرف الـ(ل) إلى عبارة " لا تتأخر في طلب المساعدة أو الإسعاف"، مؤكداً على ضرورة الانتباه إلى هذه الأعراض خلال الثواني الأولى من الإصابة، سواء حدثت مجتمعة أو منفردة.

وأوضح الركن أن الأسباب الخمس الرئيسية للإصابة بالجلطة تتمثل في " ارتفاع ضغط الدم حيث أن 50% من المصابين لديهم ارتفاع في ضغط الدم، ومرض السكري في تشير الدراسات إلى أن 30% من المصابين لديهم تاريخ مع مرض السكري، إضافة إلى التدخين، وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون في الدم، وأخيراً السمنة.

وأكد على أهمية تلقي المريض للإسعاف الطبي العاجل فور الإصابة بالسكتة الدماغية، مشيراً إلى أن طرق علاج الجلطات الدماغية تعتمد على نوع الجلطة، ومنها العلاج الطارئ بواسطة الأدوية لإزالة تخثر الدم في غضون ثلاث ساعات منذ ظهور الأعراض الأولى للسكتة الدماغية، لافتاً إلى أهمية العلاج السريع لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة، وتقليل المضاعفات التي قد تنجم عنها

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