386 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1016 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 376 ألفاً و447 فحصاً جديداً لفئات مختلفة في المجتمع تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 386 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 886 ألفاً و684 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة. وبذلك يظل عدد الوفيات في الدولة عند الـ2302 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1016 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 855 ألفاً و342 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 14 ألفاً و906 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19». وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 24 مليوناً و382 ألفاً و994 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 246.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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