8 شروط لتصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 8 شروط ومتطلبات لتصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية، قبل تقديمها لجهة العمل، سواء كانت خاصة أو حكومية.

وأوضحت الوزارة أن خدمة تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة أو الحكومية بغض النظر عن مدتها تأتي بهدف تقديمها لجهات العمل، مع ملاحظة أن إجراءات الحصول على الخدمة تختلف بحسب تلك المدة، فالإجازات التي تزيد مدتها عن 5 أيام تتطلب اعتماداً من اللجان الطبية المعنية.

وذكرت الوزارة أن الشروط والمتطلبات الثمانية للحصول على الخدمة تتمثل في أن تكون الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة أو الحكومية في الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى يمكن تصديقها في المنشأة الصحية التي تم فيها العلاج، إذا كانت مدة الإجازة 5 أيام أو أقل، فإنه يتم تصديقها إلكترونياً من دون الحاجة لاعتماد اللجان الطبية"

وتابعت " إذا كانت مدة الإجازة المرضية تزيد عن 5 أيام وتمتد لغاية شهر، فيتعين تصديقها إلكترونياً واستيفاء الرسوم الخاصة بها، ثم اعتمادها من اللجنة الطبية الفرعية حسب الإمارة، كذلك إذا كانت مدة الإجازة تزيد عن شهر، فيتعين تصديقها إلكترونياً واستيفاء الرسوم، واعتمادها من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما يجب أن تكون المنشأة الطبية الخاصة مرخصة"

وأضافت الوزارة " يجب أن لا تزيد الفترة الزمنية من تاريخ إصدار الإجازة من المنشأة الطبية وطلب التصديق من الوزارة عن شهر للحصول على تصديق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما أن الإجازات المرضية الصادرة عن المؤسسات الصحية التابعة لهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي يجب أن يتم اعتمادها أولاً من الهيئة الصحة حسب المدينة، ثم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما يتم تصديق التقارير الطبية أو الإجازات المرضية الصادرة عن مؤسسات طبية خارج الدولة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي حالة رغبة المتعاملين اعتماد الإجازة المرضية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيتم تحويلها إلى اللجنة الطبية لاعتمادها".

إجراءات الخدمة:

أوضحت الوزارة أنه للحصول على الخدمة يجب اتباع عدة إجراءات تتمثل في تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني من خلال التسجيل في الخدمات الإلكترونية، الحصول على اسم المستخدم والرقم السري، الدخول إلى النظام الإلكتروني، تقديم الطلب ودفع الرسوم، إرفاق الوثائق ذات الصلة، ومن ثم استلام الطلب مُصدق من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشارت إلى أن أنه يتم طلب الخدمة عبر كافة المنشآت الطبية في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى من خلال تصديق الإجازات المرضية الصادرة من خلال المنشأة الصحية التي تم فيها العلاج من خلال الدخول إلى النظام الإلكتروني، وتسجيل تفاصيل الإجازة والتقرير الطبي، دفع الرسوم، إصدار الشهادة إلكترونياً وطباعتها، وتسليمها للمتعامل.

وفي إمارتي دبي وأبو ظبي يقوم المتعامل بتصديق الإجازة المرضية الصادرة عن المنشآت الطبية من خلال التسجيل في الخدمات الإلكترونية، الحصول على اسم المستخدم والرقم السري، الدخول إلى النظام الإلكتروني، تسجيل تفاصيل الإجازة والتقرير الطبي، إرفاق الوثائق المطلوبة، تقديم الطلب، دفع الرسوم عند الموافقة، استلام الإجازة المرضية أو التقرير الطبي المعتمد، وطباعته إلكترونياً.

وأكدت الوزارة أنه في حال كانت مدة الإجازة المرضية أكثر من 5 أيام ولغاية شهر، يتم تقديم طلب اعتماد الإجازة المرضية من اللجنة الطبية المعنية في المنطقة الطبية (يدوياً)، ثم يتم تحويل الإجازة للجنة المعنية لدراستها واتخاذ القرار بخصوصها؛ وفور صدور نتيجة اللجنة، يستلم المتعامل الإجازة المرضية المعتمدة من اللجنة الطبية، وإذا كانت مدة الإجازة المرضية أكثر من شهر، يتم تقديم طلب اعتماد الإجازة المرضية من اللجنة الطبية العليا (يدوي)، وتحويل الإجازة للجنة المعنية لدراستها واتخاذ القرار بخصوصها، وفور صدور نتيجة اللجنة، يتم التواصل مع المتعامل لاستلام الإجازة المعتمدة من اللجنة الطبية العليا.

وتبلغ رسوك الخدمة 50 درهماً، وتختلف مدة الحصول عليها حيث أنه في حالة تم التقديم على الخدمة من خلال المنشآت الصحية المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنجز خلال ساعة واحدة، في حالة قيام المتعامل بالتقديم على الخدمة إلكترونياً تتطلب يومي عمل، أما في حال كانت الإجازة تتطلب العرض على اللجنة الطبية، فإن ذلك سيتطلب 5 أيام عمل إضافية للحصول على اعتماد اللجنة الطبية.

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