" صحة" تعالج زوجة شابة من تغيرات ما قبل سرطان عنق الرحم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" نجاحها في علاج زوجة شابة تبلغ من العمر 28 عاماً من تغيرات ما قبل سرطان الرحم، وذلك بعد أن تم تشخيص حالتها في مركز مدينة خليفة الصحي في أبوظبي، مشيرة إلى توفيرها رعاية عالية المستوى لمريضات سرطان عنق الرحم، وأفضل خدمات الفحص بما في ذلك الاستشارات الطبية، ومسحات عنق الرحم، وفحوصات فيروس الورم الحليمي البشري، باستخدام أحدث التقنيات، وعلى أيدي كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

وقالت الدكتورة أخصائي أمراض النساء والولادة في مركز مدينة خليفة الصحي، شهد فيصل العيلة، أن المريضة راجعت المركز لإجراء الفحص اللازم لمعرفة أسباب عدم حملها على الرغم من مرور عامين على زواجها، وعقب إجراء الفحص الطبي الأولي للمريضة، وإجراء مسحة عنق الرحم التي أظهرت وجود تغيرات ما قبل سرطان خلايا عنق الرحم، والذي ينجم عن عدوى بفيروس يسمى فيروس الورم الحليمي البشري، وتم تحويلها إلى مستشفى الكورنيش بأبوظبي، حيث تابع الفريق الطبي المختص حالتها وأجري لها المزيد من الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من حالتها.

وأوضحت، أنه في ضوء نتائج الفحوص الطبية التي أجريت للمريضة، قرر الفريق الطبي إحالتها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لإجراء التنظير المهبلي، حيث تم أخذ خزعة من عنق الرحم؛ فتأكد إصابتها بتغيرات ما قبل سرطان عنق الرحم داخل الظهارة منخفض الدرجة، وتم تقديم العلاج المناسب للمريضة، وشهدت تحسناً ملحوظاً في حالتها في ضوء الاكتشاف المبكر لإصابتها بتغيرات ما قبل سرطان عنق الرحم.

وأكدت شركة "صحة" أن مرض سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه ومعالجته بكفاءة عالية، والعنصر الأهم للوقاية منه هو توفير التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات من سن 13 إلى 26 عاماً، ولجميع النساء اللواتي لم يتم تطعيمهن من قبل، وننصح بالحصول على التطعيم قبل بضع سنوات من زواج الفتيات، وأنه بالتطعيم والفحص المبكر يمكننا القضاء على سرطان عنق الرحم والشفاء منه، مشيرة إلى توفيرها خدمات عالية المستوى لفحص وعلاج عنق الرحم، وتشجع النساء على الخضوع للفحوصات اللازمة، إذ وفرت "صحة" باقات فحص مصممة بعناية للوقاية من هذا المرض.

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