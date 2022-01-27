"صحة" تفتتح مركز تطعيم "كورونا" خاص بالأطفال في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز "أبطال الاتحاد الصحي" في أبوظبي، لتقديم تطعيم كوفيد-19 للأطفال من الفئة العمرية 3 سنوات و حتى 16 سنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة ـ أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وسيقدم المركز التطعيم ضد فيروس كوفيد ـ 19 من يوم الاثنين إلى الجمعة، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مسا ءً.

وأكدت المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة "صحة"، الدكتورة نورة خميس الغيثي، أن افتتاح مركز "أبطال الاتحاد الصحي" في أبوظبي، يأتي لتعزيز الجهود الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بناء مجتمع متعافٍ، و ذلك بزيادة أعداد متلقي لقاح كوفيد-19 من مختلف فئات المجتمع و بالأخص فئة الأطفال.

وقالت: "افتتاح مركز "أبطال الاتحاد الصحي" يأتي كذلك تماشياً مع رؤية شركة "صحة" التي تركز على الريادة في تقديم الرعاية الصحيّة المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم التطعيم للأطفال ضمن مراكز متخصصة لهم، وبطاقم طبي متكامل، من أطباء وممرضين.

يذكر أن موقع مركز أبطال الاتحاد سيكون في نفس موقع عيادة الاتحاد السابقة، والرابط التالي يوضح الموقع: الموقع: https://goo.gl/maps/gD3CX3nRYAff37iZA ولحجز المواعيد يرجى الاتصال على 80050.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news