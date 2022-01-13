بدء «الفحص الطبي» لحديثي الولادة في «الخاص» منتصف العام الجاري

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة رئيس شعبة الإمارات للأنف والأذن والحنجرة، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، تطبيق نظام الفحص الطبي لحديثي الولادة في المستشفيات الخاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والخلقية، لدى هذه الفئة، أسوة بما هو متبع بالمستشفيات الحكومية.

وأوضح الرند، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الإمارات الثاني عشر للأنف والأذن والحنجرة، أن الفحص الطبي لحديثي الولادة يؤدي إلى تشخيص المشكلات الصحية وعلاجها مبكراً أو الحيلولة دون تفاقمها.

وأكد استيفاء كلفة الفحص ضمن الكلفة الإجمالية للولادة، وسيتم أخذ عينة من دم الطفل حديث الولادة أو الخديج، لإجراء الاختبارات الكيميائية الحيوية اللازمة بشأنها لدى المختبرات المرجعية لفحص حديثي الولادة.

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