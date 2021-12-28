تطبيق غرامات «الضمان الصحي» في أبوظبي 3 يناير

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

دعت دائرة الصحة في أبوظبي جميع الأفراد المشتركين في الضمان الصحي، بموجب كفالة فردية، مثل العمالة المنزلية، والأبناء، والوالدين، إلى الاستفادة من الإعفاء من غرامات التأخير من خلال إكمال أو تجديد اشتراكهم، مؤكدة على أن الغرامات ستدخل حيز التنفيذ بعد الثاني من يناير المقبل، وذلك بقيمة 300 درهم عن كل شهر تأخير، إضافة إلى أي غرامات أخرى مترتبة قبل الإعفاء.

وأشارت الدائرة إلى أنها مددت في نوفمبر الماضي مهلة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي حتى تاريخ الثاني من يناير 2022، وذلك ضمن التزامها بضمان استمرارية حصول جميع أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الإعفاء يشمل الأفراد المكفولين بموجب كفالة فردية، مثل العمالة المنزلية، والأولاد، والآباء، والأفراد الذين تأخروا في إكمال أو تجديد اشتراك التأمين الصحي.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء للاشتراك أو تجديد اشتراكهم في الضمان الصحي، وذلك في إطار الحرص على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي، من خلال ضمان استمرارية التغطية التأمينية الصحية لجميع المشتركين، ودعمهم للوصول للخدمات الصحية المتواصلة والمتكاملة، متى ما احتاجوا إليها.

ولفتت إلى أن تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات يسهم في تحقيق واحدة من الأولويات الاستراتيجية لدائرة الصحة في أبوظبي المتمثلة في تقديم وإتاحة رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع أفراد المجتمع، حيث تحرص على التركيز على المستفيدين من التغطية ببرامج الضمان الصحي المكفولين بموجب كفالة فردية، والتي تتضمن فئة العمالة المساعدة، وذلك حفاظاً على حقوقهم في الاشتراك بالضمان الصحي، وضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية عند حاجتهم إليها.

وكانت دائرة الصحة في أبوظبي أطلقت في السابق باقة من المبادرات والإعفاءات، لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على التغطيات التأمينية المناسبة، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة. ودعت الدائرة المشتركين إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء، وذلك من خلال التواصل المباشر مع شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي بالإمارة.

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