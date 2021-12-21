اعتماد «المرور الأخضر» لدخول جميع الدوائر المحلية في عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة عجمان بالتنسيق مع المجلس التنفيذي في الإمارة، عن تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات والدوائر الحكومية المحلية في عجمان للموظفين والمراجعين، وذلك دعماً للقرار المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن تطبيق نظام المرور الأخضر في جميع الجهات الاتحادية، دعماً للجهود الوطنية في التعافي من جائحة «كوفيد-19»، وتأمين صحة وسلامة المجتمع.

ويطبق النظام ابتداء من الثالث من يناير 2022 بالسماح لدخول تلك الجهات فقط للمطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم في حال إجرائهم فحص PCR والأطفال من هم دون الـ16 عاماً.

وينوه فريق الأزمات والكوارث بضرورة الالتزام بالإجراءات حسب البروتوكول الوطني المعتمد في ظل انتشار المتحورات لفيروس «كوفيد-19» لضمان استدامة جهود التعافي في الدولة.

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