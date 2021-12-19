تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين الإمارات والهند

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحث وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، خلال استقباله وزير الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند مانسوخ مندافيا، والوفد المرافق، في ديوان الوزارة بدبي، سبل تطوير آفاق العلاقات في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية في البلدين، إلى جانب التعاون الصحي أثناء الجائحات، وتبادل الخبراء والاستفادة من الكادر الطبي المتخصص، وكذلك في مجال الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأكد العويس أهمية اللقاء في تطوير العلاقات الصحية بين البلدين واستشراف الفرص المستقبلية لرفع معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية. مؤكداً أن التعاون مع الهند حقق نتائج مثمرة وهو مستمر ومتنوع في مختلف المجالات الصحية.

ولفت إلى انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات صحية، واستقطاب أحدث الكفاءات والتقنيات الطبية وترسيخ ثقافة الابتكار.

واستعرض العويس التجربة الناجحة لدولة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد-19»، بناء على الاستراتيجية الفاعلة والمتكاملة التي اعتمدتها، والخطط الاستباقية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة.

من جانبه، أشاد مانسوخ مندافيا بالتطور اللافت الذي حققه القطاع الصحي في دولة الإمارات، وبالمستوى المتميز للمنظومة الصحية والبنية التحتية للمنشآت الصحية.

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