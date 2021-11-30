أطباء يدعون إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: وجيه السباعي - دبي

شدد أطباء مختصون على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خلال احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، على الرغم من استقرار الوضع الصحي في الدولة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، مؤكدين أن فيروس «كورونا» لم ينته بعد، ويجب التزام الحذر تجاهه.

وقال الأطباء إنه خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، تحرص عائلات على الخروج في تجمعات احتفالية، في الحدائق العامة والشواطئ، الأمر الذي يشهد تقارباً جسدياً إلى حد كبير، داعين إلى الالتزام بكل التدابير الاحترازية لمواجهة أي عدوى محتملة.

وقال أخصائي طب الأسرة في مستشفى فقيه الجامعي، الدكتور عادل سعيد سجواني، إن الوضع الصحي مستقر في الدولة بفضل الإجراءات والسياسات الحكيمة التي طبقتها الحكومة منذ بداية الجائحة، وتوفير اللقاحات، والجرعات الداعمة، ووضع الخطط والسياسات المختلفة.

وطالب ذوي الأمراض المزمنة، ومن يعانون أية أمراض تنفسية مثل الكحة أو الزكام إلى عدم مخالطة الآخرين، خصوصاً ذوي المناعة المختلفة، من أجل حمايتهم من العدوى، مشدداً على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدولة الرسمية الخاصة بالتدابير الصحية.

قالت نائب رئيس جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتورة بدرية الحرمي، إن احتفالات العيد الوطني خلال العام الجاري تأخذ طابعاً خاصاً حيث تصادف اليوبيل الذهبي للاتحاد، مؤكدة أنه في ظل هذه الفرحة يجب عدم نسيان أن العالم لا يزال تحت تأثير جائحة «كوفيد-19»، ولا تزال متحورات جديدة للفيروس تظهر من حين لآخر، وآخرها «أوميكرون»، الذي ظهر في بعض الدول وقد يشكل تهديدا للأمن الصحي في تلك الدول.

ولفتت إلى أن «الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في التصدي لهذه الجائحة وبذلت جهوداً غير مسبوقة يشهد لها العالم أجمع في ظل حكمة القيادة، وإخلاص وتفاني أبناء الوطن، لذلك من المهم الحفاظ على نجاح هذه الجهود المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنجاح مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة (كوفيد-19)، ومن الضروري استمرار الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة».

وأضافت الحرمي أنه «حال زيارة الأماكن الترفيهية علينا الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات للحد من انتشار العدوى بين الأشخاص سواء كانت عدوى (كوفيد-19)، أو الانفلونزا الموسمية أو غيرها من العدوى الفيروسية، وضرورة الالتزام بغسل اليدين وتعقيمها بانتظام وتجنب ملامسه الاسطح التي قد تكون ملوثه أو تكون عرضة لتجمع الجراثيم».

وتابعت أنه من المهم تجنب الاختلاط بالأشخاص المرضى أو الذين تظهر عليهم أية أعراض تدل على الإصابة بأعراض الإنفلونزا وعدم الخروج من المنزل في حال ظهور هذه الأعراض ومراجعه المراكز الصحية، ناصحة أفراد المجتمع بضرورة الحرص على أخذ الجرعة الداعمة لتطعيم «كوفيد-19» ومراجعه مراكز التطعيم التابعة للجهات الصحة المختلفة في الإمارات.

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