«الصحة» تكشف عن 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا و157 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 327,338 فحصا جديدا للكشف عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة على مستوى الدولة في الكشف عن 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,812 حالة.

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وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,122 حالة.

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وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 157 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732,595 حالة.

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