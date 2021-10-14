«الصحة» تكشف عن 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و173 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 320,554 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، ساعدت في الكشف عن 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,268 حالة.

أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,117 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 173 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731,805 حالات.

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