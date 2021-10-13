«الصحة» تكشف عن 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و163 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي -وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء 321,515 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,152 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,116 حالة.

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وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 163 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731,632 حالة.

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