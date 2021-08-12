1287 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و6 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 318 ألفاً و383 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص بالدولة في الكشف عن 1287 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 696 ألفاً و906 حالات. كما أعلنت الوزارة عن وفاة ست حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1988 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1413 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 674 ألفاً و162 حالة.

وأعلنت الوزارة تقديم 48 ألفاً و318 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى أمس، 17 مليوناً و245 ألفاً و815 جرعة، بمعدل توزيع للقاح بلغ 174.37 جرعة لكل 100 شخص.

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