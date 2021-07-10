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    الصحة تعلن تقديم 50,411 جرعة جديدة من لقاح كوفيد19

    المصدر:
    • أبوظبي - وام
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    أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 50,411 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,915,717 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 160.92 جرعة لكل 100 شخص.

    يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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