«الصحة» تعلن عن التسجيل الطارئ للقاح «موديرنا» ضد «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح «موديرنا» ضد فيروس «كوفيد-19»، الذي تنتجه شركة «موديرنا» العالمية، بناءً على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي اعتماد اللقاح، الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على الاستخدام الطارئ له، في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس «كوفيد-19»، وتأكيداً على نهجها في الاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقال وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، إن اعتماد اللقاح يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز الاستجابة الفعالة للجائحة، من خلال استقطاب وتوفير اللقاحات المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل مرحلة حاسمة، تعزز وقاية أفراد المجتمع، وتدعم تسريع عملية التعافي في الإمارات وتحصين المجتمع، لاسيما في ظل التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح «كوفيد-19»، التي بلغت نحو 15 مليون جرعة، ما يعكس النتائج المثمرة التي تحققها الحملة الوطنية للقاح «كوفيد-19»، والمسيرة المميزة التي تخطوها دولة الإمارات في مواجهة «كوفيد-19»، تمهيداً لعبور المرحلة إلى التعافي، وتعزيز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع.

من جانبه، ذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين حسين الأميري، أن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة «موديرنا» كل المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة، وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، لافتاً إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، حيث تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، بالاستناد إلى اعتماد اللقاح من هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

وقال المدير الإداري لشركة «ماجنتا» للاستثمار، الدكتور زاهد السبتي: «في ظل التوجه العالمي لمواجهة الآثار الكبيرة التي خلّفتها جائحة (كوفيد-19)، نشعر بالفخر لكوننا جزءاً من الجهود العالمية الهادفة إلى حماية صحة الأفراد عن طريق إتاحة واحد من أكثر اللقاحات تقدماً لحكومة دولة الإمارات، التي تبذل الكثير من أجل احتواء الوباء، كما أن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا بدعم المساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية اللقاحات».

من جهتها، رحّبت مديرة العلاقات التجارية في شركة «موديرنا»، كورين لو غوف، بهذه الفرصة التي ستوحد الجهود مع شركة «ماجنتا» لتوزيع اللقاح في الإمارات، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تصب في الهدف المتمثل بتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاح على الصعيد العالمي، إضافة إلى تقديم الدعم للحكومات، كما هو الحال مع دولة الإمارات، وذلك لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها ضد الجائحة.

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