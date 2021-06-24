الصحة: 98,689 جرعة من لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 98,689 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 14,834,355 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 149.99 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19 ".
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