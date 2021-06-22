«الطوارئ والأزمات» بأبوظبي تعتمد تحديث إجراءات تشغيل الحضانات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، تحديث إجراءات تشغيل الحضانات في الإمارة، والبدء بالعمل بها بدءاً من الخميس الأول من يوليو 2021.

واتخذت اللجنة هذا القرار بعد دراسة الإحصاءات المتعلقة بفيروس «كوفيد-19» بحضانات إمارة أبوظبي، التي أظهرت محافظة الحضانات على تدني نسب الإصابة بها، وبعد التشاور مع مشغلي الحضانات وأولياء الأمور، ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم.

وتأتي مراجعة إجراءات تشغيل الحضانات ودعم قطاع الحضانات وأولياء الأمور ضمن الاستراتيجية طويلة الأمد التي وضعتها إمارة أبوظبي للتعافي من جائحة كورونا، وضمان سلامة وصحة المجتمع كأولوية مطلقة. وتشمل إجراءات تشغيل الحضانات في الإمارة استمرار تشغيل الحضانات بسعة منخفضة محددة، وأن تقدم الرعاية للأطفال بنظام المجموعات الصغيرة، على أن يجرى تحديث الأعداد المسموح بوجودها ضمن المجموعات، إذ يُرفع العدد من ثمانية أطفال إلى 12 طفلاً في المجموعة الواحدة للفئة العمرية 45 يوماً إلى سنتين، ومن 10 أطفال إلى 16 طفلاً في المجموعة الواحدة للفئة العمرية من سنتين إلى أربع سنوات، على أن تبقى المساحة المخصصة 3.5 أمتار مربعة لكل طفل داخل الصف، وخمسة أمتار مربعة لكل طفل في المساحات المفتوحة.

كما تغير اشتراط الإغلاق الكامل للحضانة لمدة 10 أيام في حال وجود إصابة، ليكون إغلاقاً للمجموعة التي تضم الحالة الإيجابية فقط، وفي حال رصد حالات إيجابية في ثلاث مجموعات أو أكثر في الوقت نفسه، فتغلق عندها الحضانة بالكامل لمدة 10 أيام، وفق معايير محددة.

وقالت مدير إدارة التعليم المبكر في دائرة التعليم والمعرفة، مريم الحلامي: «تعاون أولياء الأمور والجهات التي توظفهم ومشغلي الحضانات خلال الجائحة، لتقليل الأثر الناجم عن تقليص عمل الحضانات، وتمكين الأطفال بكل الطرق الممكنة». وأضافت: «نودّ أن نشكر لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، لحرصها على دعم قطاع الحضانات ودعم أولياء الأمور الذين يعتمدون على هذه الخدمة لممارسة أعمالهم، خصوصاً بعد أن أثبتت الحضانات أنها يمكن أن تحافظ على صحة وسلامة الأطفال من خلال اتباعها للإجراءات الخاصة بـ(كوفيد-19)، وبعد تطعيم 77% من العاملين فيها».

متابعة مستمرة

نوّهت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بأنها ستستمر في متابعة وتقييم التزام الحضانات بالإجراءات، لضمان مواصلة الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال والعاملين فيها، وجددت نداءها لجميع أفراد المجتمع بالاستمرار باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على المكتسبات الصحية وحماية الصحة العامة.

• الإجراءات المحدثة تغلق المجموعة التي تحتوي على حالة إيجابية بدلاً من إغلاق الحضانة كاملة.

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