1850 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1826 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 266 ألفاً و926 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. وكشفت الوزارة عن 1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 612 ألفاً و29 حالة. وأعلنت الوزارة شفاء 1826 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 591 كما أعلنت عن وفاة خمس حالات بتداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1757 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 31 ألفاً و606 جرعات من لقاح (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 14 مليوناً و460 ألفاً و522 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 146.21 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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