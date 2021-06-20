"الصحة": تقديم 31,606 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 31,606 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 14,460,522 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 146.21 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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