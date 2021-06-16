أجهزة مسح متطوّرة لمعرفة المصابين بـ «كورونا» في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم ■ أبوظبي

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرف إلى المصابين بفيروس «كوفيد-19» في إطار جهود الحفاظ على الصحة والسلامة العامة عبر استخدام أحدث التقنيات، وتسهم الأجهزة الجديدة في تعزيز منظومة الإجراءات الاحترازية الحالية في مواقع عدة بالإمارة، من دون أي تغيير للبروتوكولات الحالية.

وتتمتع الأجهزة بمزايا تقنية عدة، إذ تقوم عن بُعد بمسح الأشخاص المحتملة إصابتهم من دون تصوير أو تسجيل، وتوفر نتائج فورية، وتتمتع بالكفاءة لإجراءات المسح الجماعي، مثل دخول المرافق العامة.

وتشمل مواقع المرحلة التجريبية لاستخدام أجهزة المسح نقاط الدخول إلى الإمارة، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس، ونقاطاً محددة للدخول والخروج في منطقة مصفح.

وفي حال أظهر الجهاز نتيجة تفيد باحتمال إصابة أحد الأشخاص، يُطلب منه إجراء فحص مسحة الأنف PCR خلال 24 ساعة، وأكدت اللجنة أن الفحوص للحالات المحتملة إصابتها ستكون مجانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news