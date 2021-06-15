مجلس للجينوم الإمــاراتي يوفر رعاية صحية عالمية المستوى

المصدر: أبوظبي ■ وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ليكون المجلس المسؤول عن إدارة أعمال برنامج الجينوم الإماراتي في الدولة والإشراف عليه.

ويأتي إنشاء المجلس في ضوء الجهود الحكومية لتوفير رعاية صحية عالمية المستوى في الدولة، واعتماد البرامج العلاجية الوقائية والاستباقية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الطبي من الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية، وصولاً إلى خفض معدل الوفيات في الدولة.

ويعمل المجلس على حوكمة وتوجيه عملية إدخال برامج الجينوم المتعددة في نظم الرعاية الصحية على مستوى الدولة، وإقرار آليات حصر كل البيانات ذات العلاقة، ووضع الضوابط المتعلقة باستخدامها في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى اعتماد نظام وآليات منح الموافقات المهنية المرتبطة بأخلاقيات المهنة ذات العلاقة بجميع برامج الجينوم في الدولة.

ويشرف المجلس على تنفيذ برامج الجينوم على مستوى الدولة ودعم تطوير وإنجاح برنامج الجينوم الإماراتي، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات المنظمة للجينوم في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، وحوكمة البرنامج الوطني للبنوك الحيوية للجينوم في الدولة، واعتماد خطط وبرامج لتحفيز الشركات الناشئة والرائدة لتطوير دراسات وأبحاث في علم الجينوم، وجذب واستقطاب شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة عالمياً في علم الجينوم.

كما يعمل المجلس أيضاً على إقرار خطط دعم العلاجات الجديدة للأمراض النادرة والمزمنة في الدولة وتطوير علاجات مبتكرة، واعتماد برامج تطوير المواهب وإطلاق منصة لبرامج التدريب والدراسات العليا والتدريب الفني، بما في ذلك إيجاد الحاضنات المعرفية لتطوير الجيل المقبل من المواهب الإماراتية في علوم الجينوم.

• «المجلس» يعمل على إقرار خطط دعم العلاجات الجديدة للأمراض النادرة والمزمنة في الدولة.

• حوكمة وتوجيه عملية إدخال برامج الجينوم في نظم الرعاية الصحية.

• الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية وخفض معدل الوفيات.

• اعتماد نظام وآليات منح الموافقات المهنية المرتبطة بأخلاقيات المهنة في جميع برامج الجينوم.

أعضاء مجلس «الجينوم»

يضم مجلس برنامج الجينوم الإماراتي في عضويته كلاً من: وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن محمد العويس، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر العلماء، والشيخ عبدالله محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ومدير عام هيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد الشريف، ورئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور الدكتور إريك زينغ، وبروفيسور علم الوراثة في كلية الطب في جامعة هارفارد، البروفيسور جورج تشير.

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