5 أيام الحجر المنزلي للمطعمين المخالطين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، تذكيراً بإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأوضحت اللجنة أن مدة الحجر للمطعمين تصل إلى خمسة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم الرابع، وفي حال كانت النتيجة سلبية، يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم الخامس. ويمتد الحجر لغير المطعمين لـ10 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الثامن، وفك السوار الإلكتروني في اليوم العاشر في حال كانت النتيجة سلبية. ويمكن للمخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي إجراء الفحص مجاناً دون الحاجة لحجز موعد وفك السوار الإلكتروني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news