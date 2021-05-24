خصومات للحاصلين على لقاح «كورونا» بالفنادق والمطاعم

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

نشطت مراكز طبية وتدريبية وفنادق، أخيراً، في ترويج إعلانات تقدم عروضاً حصرية وخصومات على خدماتها للمطعمين، وصلت نسبتها إلى 25%، في إطار دعم الحملة الوطنية للقاح «كوفيد-19»، فيما طالب مواطنون ومقيمون بزيادة هذه المبادرات لتشجيع الأفراد على خيار التطعيم، وحث المترددين على أخذ اللقاح من أجل الوصول إلى المناعة الكاملة بين أفراد المجتمع.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الشهر الماضي، أنه يتم دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

وتفصيلاً، أعلنت فنادق ومعاهد تعليم سياقة ومراكز طبية وفنادق ومنتجعات عن تقديم عروض حصرية للعملاء الذين تلقوا لقاح «كوفيد-19»، تشمل تخفيضات وصلت نسبتها إلى 25% في الإقامة الفندقية، والمطاعم، ووجبات فطورٍ مجاناً، و20% على إجراء عمليات جراحية، وتصحيح إبصار عن طريق الليزر، و10% على دورات تدريبية على قيادة المركبة، كما قدمت مقاهٍ (كوفي شوب) عروضاً حصرية لتناول القهوة مجاناً لمدة شهر، لكل من ثبت خضوعه للقاح «كوفيد-19» في الدولة.

وأكد مواطنون ومقيمون أهمية مثل هذه المبادرات في دعم جهود الدولة في احتواء جائحة «كورونا» وإنجاح الحملة الوطنية للقاح «كوفيد-19»، مطالبين بمزيد من العروض والخصومات للحاصلين على التطعيم، بما يشجع المترددين على أخذ اللقاح إلى المبادرة سريعاً في التطعيم.

واقترح أبوذياب تخصيص موقع إلكتروني وحساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر جميع العروض والخصومات على السلع والخدمات المختلفة، والمخصصة للأفراد الحاصلين على لقاح «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تشجيع المزيد من الشركات والمؤسسات المختلفة إلى تقديم خصومات حصرية، فضلاً عن أهميته في تشجيع الأفراد على أخذ اللقاح.

بدوره أكد محمد أيوب، أهمية هذه الوسائل الترويجية في تحفيز الأفراد على أخذ اللقاح، والوصول إلى المناعة الكاملة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى التوسع في دائرة العروض والخصومات المعلن عنها لتشمل قطاعات استهلاكية وترفيهية مثل الجمعيات التعاونية ودور السينما والمراكز الرياضية وغيرها.

ولفت حازم أحمد إلى أهمية التأكد من مصداقية الإعلانات التي تروج للتخفيضات المخصصة للمطعمين، وتشديد الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة، للتأكد من أنها ليست وهمية، مشيراً إلى أهمية دعم جهود الدولة في مكافحة كورونا والحملة الوطنية لأخذ اللقاح.

الحملة الوطنية للتطعيم

تواصل الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات تحقيق أهدافها بعدما تم تطعيم ما يزيد على نسبة 73.88% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً، كما تم تطعيم ما نسبته 80.33% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

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