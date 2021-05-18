«الصحة» تعلن فتح الباب للجمهور لتلقي جرعة إضافية من لقاح «سينوفارم»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، أعلنت خلالها عن اعتماد الجرعة الإضافية من لقاح سينوفارم بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثانية وفتح الباب للجمهور لتلقي الجرعة الداعمة الإضافية من اللقاح، مشيرة إلى أنه تم تطعيم ما يزيد على نسبة 73.88% من إجمالي الفئة المؤهلة في الدولة.

وتفصيلاً، أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أنه تم تطعيم ما يزيد على 73.88% من إجمالي الفئة المؤهلة في الدولة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً، كما تم تطعيم 80.33% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق، وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته، فيما وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 11 مليوناً ونصف المليون جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 117.23 جرعة لكل 100 شخص، كما تم اعتماد الجرعة الإضافية من اللقاح نفسه بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثانية، في حين تجاوز عدد الفحوص أكثر من 47 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تعد إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة في مواجهة الجائحة.

وأشارت إلى أنه بتحليل بيانات الحملة الوطنية للتطعيم، لوحظ أن فاعلية اللقاحات أسهمت في تقليل حالات الدخول للمستشفيات، وتقليل مدة المكوث في المستشفيات والحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي، الأمر الذي يدعم تسريع وتيرة التعافي والحد من انتشار الفيروس، وشددت على أن تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات سلامة مشددة، وتمر بمراحل عدة من ضمنها التجارب السريرية قبل الموافقة على استخدامها، وقد تم اختيار اللقاحات الأربعة المتوافرة في الدولة بناءً على أسس علمية دقيقة، ووفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة والمستوفية لكل شروط السلامة والأمان.

وأعلنت الحوسني، عن فتح الباب للجمهور لتلقي جرعة داعمة إضافية من لقاح سينوفارم للأشخاص الحاصلين على اللقاح سابقاً، والذين أكملوا أكثر من ستة أشهر على الجرعة الثانية، على أن تكون الأولوية لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مشيرة إلى أن اللجان الوطنية المختصة على اطلاع مستمر بالتحديثات العالمية بخصوص تطوير اللقاحات، ويتم تقييمها بشكل دوري، ويتم اعتماد اللقاحات لتصريح الاستخدام الكامل أو الاستخدام الطارئ حسب اللوائح والقوانين المعتمدة بالدولة، بعد تقييم مأمونية اللقاحات وفاعليتها.

وأكدت الحوسني، أن اعتماد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» (فايزر-بيونتك) للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً، جاء تماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم ضد «كوفيد-19»، وبناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

وقالت: «هذا الاعتماد يُعدُّ خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس لوقاية هذه الفئة العمرية، تأكيداً على نهج الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع كافة»، مشيرة إلى أن توسيع نطاق التطعيم ليشمل هذه الفئة من شأنه أن يفتح الباب لتلقيح عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتطعيم أكبر شريحة في المجتمع بما يسهم في الوصول إلى المناعة المكتسبة.

وأضافت الحوسني: «رغم قلة الإصابات بين فئة الأطفال، فإن التطعيم يعد مهماً جداً في ظل عودة الطلبة إلى المدارس تدريجياً خلال العام المقبل، لذا فإن رسالتنا اليوم لأولياء الأمور هي اطمئنوا فالتطعيم سيساعدنا جميعاً على الشعور بالأمان والحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا»، مشددة على أن تطعيم الأطفال يُعد موضوعاً جوهرياً، إذ سيخفف العبء على الأهل الذين لايزال أطفالهم يتابعون تعليمهم عن بعد، وأهابت بأولياء الأمور المبادرة لتطعيم أبنائهم حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

تطعيم عشرات الآلاف من اللاجئين

قالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني: «بتوجيهاتٍ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي (أم الإمارات)، تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطعيم عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين في الأردن والعراق عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي».

مقومات التعافي

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن أهم المقومات الداعمة للتعافي من مرض «كوفيد-19» هو تبني ممارسات تعزز مناعة الأفراد، مشيرة إلى أن أساسيات الحفاظ على المناعة هي: اختيار نمط حياة صحي واتباع المبادئ التوجيهية العامة للصحة الجيدة، حيث تعمل أعضاء جسم الإنسان كافة بما في ذلك الجهاز المناعي، بشكل أفضل، عندما يكون محمياً محاطاً ببيئة واقية ومعززاً باستراتيجيات الحياة الصحية. وأوضحت أن استراتيجيات الحياة الصحية تتطلب الامتناع عن التدخين، واتباع نظام طعام صحي غني بالمعدن والألياف، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، والحفاظ على وزن صحي، والتأكد من الحصول على قسط كاف من النوم، والابتعاد عن العوامل المسببة للتوتر، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة.

1270 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 202 ألف و184 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسهمت في الكشف عن 1270 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 548 ألفاً و681 حالة، ‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس. ‌كما أعلنت عن شفاء 1250 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. وأعلنت الوزارة عن تقديم 104 آلاف و593 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 11 مليوناً و594 ألفاً و68 جرعة.

• اللقاحات أسهمت في تقليل حالات الدخول للمستشفيات وتقليل مدة المكوث.

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