"الصحة" تحذر من ثلاث وسائل طبية بسبب مشكلات قد تضر بمستخدميها

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من ثلاث وسائل طبية، بها مشكلات فنية قد تسبب أضرراً ومشكلات صحية أثناء استخدامها، وطالبت جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية، اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وطالبت الوزارة بوقف استخدم عدد من التشغيلات المتعلقة بالوسيلة الطبية bellco TM extracorporeal blood lines ، والمستخدمة للتحكم ومراقبة تدفق غسيل الكلى، بسبب عدم ضمان تعقيم التشغيلات المذكورة، لافتة إلى أنه يتوجب على ممارسي الرعاية الصحية وقف الاستخدام في حال التشغيلات المذكورة وأعادتها للمورد.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من وسائل طبية أخرى، تستخدم لنفس الغرض ( التحكم ومراقبة مسار تدفق غسيل الكلى)، وهي: Azure TM,astra TM ipgs and Percpta TM, serena Tm، وذلك لوجود خطأ في برمجة الوسائل الطبية المذكورة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة مراجعة الشركة المصنعة، لعمل التحديثات اللازمة والبرمجة المطلوبة، تفاديا لحدوث أي خطأ أو قصور عند الاستخدام.

إلى ذلك، اوقفت الوزارة، استخدام الوسيلة alaris infusion pump moudle 8100 bez el، بسبب انفصال وتشقق قطعة من الوسيلة المذكورة، مما يؤدي الى توصيل المحاليل بشكل غير دقيق إلى المرضى، حيث يحدث تدفق حر للمحاليل وبالتالي زيادة او نقص في توصيل المحاليل وانقطاع العلاج.

وشددت الوزارة على انه في حال حدوث آي أعراض جانبية، يجب الإبلاغ عبر التطبيق الذي المخصص أو من خلال البريد الالكتروني لقسم الرقابة الدوائية بالوزارة.

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