1572 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 وفيات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تقديم 19 ألفاً و45 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها 11 مليوناً و145 ألفاً و934 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 112.69 جرعة لكل 100 شخص.

وأجرت الوزارة 203 آلاف و147 فحصاً جديداً، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1572 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 536 ألفاً و17 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1613 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1560 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 516 ألفاً و329 حالة.

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