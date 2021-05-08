بلدية دبي تغلق 13 مؤسسة وتنذر 112 لمخالفة تدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي 13 مؤسسة جديدة منذ بداية الشهر الجاري، وأنذرت 112 أخرى، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت إحصاءات البلدية بأنها سجلت 11 مخالفة بحق مؤسسات غير ملتزمة، بلغ 11 مخالفة، في حين بلغ متوسط عدد الزيارات التفتيشية اليومية نحو 2300 زيارة، وبلغت نسبة الالتزام بشكل عام 98%.

وأوضحت البلدية أن قرارات الإغلاق شملت مقاهي، ومراكز لياقة بدنية، ومؤسسات غذائية، وصالونات حلاقة، ومغاسل، ومراكز تدليك، ومؤسسات أخرى يخضع نشاطها لإشراف البلدية.

وتنفذ فرق التفتيش زيارات تفتيش روتينية، وأخرى بناءً على بلاغات من مستهلكين، وتفرض غرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

ودعت البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن، من خلال التواصل المباشر من خلال الهاتف المجاني 800900، أو من خلال قنوات التواصل الأخرى، من خلال نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد للبلدية.

وشددت على أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، محذرة من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

وذكرت البلدية أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً، لحين إزالة سبب المخالفة، وتعديل أوضاعها، لافتة إلى أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع حدوث تلوث.

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