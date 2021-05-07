أسئلة شائعة

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

-كيف أختار بين أنواع اللقاحات المتوافرة في الدولة؟

قالت هيئة الصحة بدبي في دليلها الإرشادي المحدث للقاحات «كوفيد-19» إن قرار الاختيار يعتمد على قناعة الشخص، ولكن يجب التنويه بأن جميع اللقاحات المتوافرة في الدولة على درجة عالية من الكفاءة والأمان والفاعلية.

-هل اللقاح يعطى مرة واحدة مدى الحياة؟

من المبكر جداً تحديد مدة فاعلية هذا اللقاح، وسيتم الإعلان عن فترة فاعليته عند توافر المعلومات بهذا الخصوص.

-هل يعطى اللقاح للأفراد الذين يعانون أي مرض حاد أو حمى شديدة أكثر من 38 درجة؟

لا، يفضّل تأجيل موعد اللقاح حتى استقرار حالة الشخص.

- هل تتأثر نتيجة فحص الـPCR إذا قمت بأخذ اللقاح؟

لا توجد أي علاقة بين أخذ اللقاح ونتيجة فحص الـPCR.

- هل يمكنني تغيير نوع اللقاح بعد حصولي على الجرعة الأولى أو جرعتين من نوع آخر؟

لا ينصح بأخذ أكثر من نوع واحد من اللقاح لمرض واحد في الفترة الزمنية نفسها، وكذلك هو الحال للقاح ضد مرض «كوفيد-19»، ولا يوجد أي دليل علمي يحدد المدة الفاصلة بين نوع لقاح وآخر حتى الآن.

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