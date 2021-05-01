1974 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1836 حالة و3 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 1974 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ووفاة ثلاث حالات من تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1836 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم، تم إجراء 204 آلاف و93 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 1974 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 520 ألفاً و236 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1587 حالة. وكشفت عن شفاء 1836 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 500 ألف و779 حالة. إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 81 ألفاً و323 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات

الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 10 ملايين و547 ألفاً و584 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 106.64 جرعة لكل 100 شخص.

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