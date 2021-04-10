1875 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 247 ألفاً و634 فحصاً جديداً، أمس، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1875 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 480 ألفاً وست حالات.

كما أعلنت عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1526 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1939 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 464 ألفاً و971 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 33 ألفاً و972 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس ثمانية ملايين و923 ألفاً و543 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 90.22 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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